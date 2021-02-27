Сегодня в Черновцах в палате городской больницы № 1, где находились пациенты с коронавирусной болезнью, произошел пожар. По данным спасателей, в палате «загорелась кислородная трубка».

Погибший в результате пожара в больнице в Черновцах болел COVID-19 и находился в тяжелом состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя облгосадминистрации Наталия Гусак сообщила в комментарии журналистам.

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"Выражаю искренние соболезнования семье погибшего. Он лечился и в очень сложном состоянии находился. И умер, скорее всего ... Опять же, врачи будут говорить, это не вопрос самого пожара, скорее всего, это страх и тяжелое состояние от коронавируса, который у него был. Соответственно, родственникам сообщили", - сказала Гусак.

В то же время она уклонилась от ответа на вопрос о вероятных версиях чрезвычайного происшествия в больнице, отметив, что это должны комментировать сотрудники ГСЧС.

Пожар в больнице в Черновцах: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 февраля, в Черновцах в палате на 2-м этаже здания городской больницы № 1 произошел пожар, погиб пожилой мужчина.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в палате «загорелась кислородная трубка (хлопок)».

Первый заместитель начальника Управления ГСЧС в Черновицкой области Александр Айсюк сообщил, что в результате пожара в палате, где лечат больных COVID-19 пациентов, также пострадали два человека: один мужчина травмировался в результате пожара, а другой – надышался угарным газом.

Один из пострадавших находится в реанимационном отделении с ожогами 3-4 степени.

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Автор: Николай Кобылюк