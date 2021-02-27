В Черновцах произошел взрыв в палате городской больницы №1, где лечат больных коронавирусом пациентов, в результате которого погиб один человек, еще двое пострадали.
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Как сообщил корреспонденту УНИАН первый заместитель начальника управления ГСЧС в Черновицкой области Александр Айсюк, пожар произошел сегодня примерно в 13:00 в здании больницы на улице Героев Майдана.
По данным чиновника, в результате пожара травмировались два человека – в частности, один человек травмировался в результате пожара, а еще один – надышался угарным газом.
"О причинах пожара пока не можем ничего сказать, потому что мы не знаем, это будут устанавливать органы дознания", – сообщил Айсюк.
По словам чиновника, в пожаре погиб мужчина старшего возраста.
В то же время заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак на своей странице в Facebook сообщила, что в этой произошел взрыв.
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