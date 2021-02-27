Следователи открыли уголовное производство по факту пожара и назначили ряд экспертиз.

В полиции предполагают, что возгорание в больнице в Черновцах возникло вследствие несоблюдения одним из пациентов правил пожарной безопасности.

Читайте такжеВ COVID-больнице Черновцов произошел взрыв: есть погибшие (фото, видео)Как сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области, следователи полиции открыли уголовное производство по факту пожара в медучреждении.

Полицейские установили, что возгорание, вероятно, произошло в результате несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов в боксе отделения, где лечатся больные COVID-19.

В результате пожара погиб 76-летний буковинец. Еще один пациент, 77-летний мужчина, получил 75% ожогов тела и сейчас находится в реанимационном отделении.

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности").

Сейчас полицейские назначили ряд экспертиз для установления обстоятельств возникновения пожара, а также причин смерти погибшего.

Пожар в ковид-больнице в Черновцах

27 февраля, в Черновцах в палате на 2-м этаже здания городской больницы № 1 произошел пожар, погиб пожилой мужчина.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что в палате «загорелась кислородная трубка (хлопок)».

Первый заместитель начальника Управления ГСЧС в Черновицкой области Александр Айсюк сообщил, что в результате пожара в палате, где лечат больных COVID-19 пациентов, также пострадали два человека: один мужчина травмировался в результате пожара, а другой – надышался угарным газом.

Один из пострадавших находится в реанимационном отделении с ожогами 3-4 степени.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева