Пожар в Черновицкой больнице №1 произошел не в результате взрыва кислородного баллона.
Об этом журналистам сообщила заместитель председателя облгосадминистрации Наталья Гусак.
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По ее словам, информация, которую распространяют СМИ, что якобы взрыв в больнице произошел из-за кислородного баллона, не соответствует действительности.
В то же время мэр Черновцов Роман Кличук на месте происшествия сообщил журналистам, что "вероятнее всего, произошло возгорание на месте больного".
"Версия с кипятильником тоже отброшена", - сказал Кличук. Он добавил, что пожар возник, "когда все в палате отдыхали".
"Из-за чего это произошло, неизвестно. Или он курил, или вылил на себя спирт и загорелся... Скорее всего, вторая версия", - сказал городской голова.
Взрыв в больнице Черновцов: что известно
- В Черновцах произошел взрыв в палате городской больницы №1, где лечат больных на коронавирус пациентов, в результате которого погиб один человек, еще двое пострадали.
- В результате пожара травмировались два человека - в частности, один человек травмировался в результате пожара, а еще один - надышался угарным газом. В пожаре погиб мужчина старшего возраста. Один из пострадавших в тяжелом состоянии лежит в реанимационном отделении с ожогами 3-4 степени.
- Других больных сейчас перевозят в другие медицинские учреждения города.
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