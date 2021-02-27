У 77-летнего пациента, кроме ожогов, двусторонняя пневмония.

Пострадавший в результате пожара, возникшего в одной из палат для больных COVID-19 в больнице в Черновцах, находится в крайне тяжелом состоянии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили медики ожогового отделения больницы скорой медицинской помощи.

По их словам, пострадавшему пациенту 77 лет. Он находился на лечении в городской больнице №1 с двусторонней пневмонией.

Как сообщил один из врачей, у пенсионера тяжелые поражения тела.

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«Можете себе представить: голова, шея, туловище, руки циркулярно ... И все участки серые с обугленным эпидермисом. То есть все - глубокие ожоги 3-4 степени. Немного еще стопы, голени ... Процентов 75 поверхности тела», - сказал медик.

Он добавил, что мужчина находился в больнице с двусторонней тяжелой пневмонией.

«С учетом возраста, это серьезное дело. К сожалению, шансов у него нет», - добавил врач.

Пожар в больнице Черновцов: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 февраля, в Черновцах в палате на 2-м этаже здания городской больницы № 1 произошел пожар, погиб пожилой мужчина.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что в палате «загорелась кислородная трубка (хлопок)».

Первый заместитель начальника Управления ГСЧС в Черновицкой области Александр Айсюк сообщил, что в результате пожара в палате, где лечат больных COVID-19 пациентов, также пострадали два человека: один мужчина травмировался в результате пожара, а другой - надышался угарным газом.

В полиции предполагают, что возгорание в больнице в Черновцах возникло вследствие несоблюдения одним из пациентов правил пожарной безопасности.

Следователи открыли производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Николай Кобылюк