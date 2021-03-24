Сейчас существует угроза распространения огня, говорят спасатели.

24 марта в здании ресторана в Голосеевском районе Киева произошел пожар.

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Свидетели происшествия заметили густой дым среди крыш многоэтажек. На одном из видео видно, как огонь вырывается через крышу здания.

В сети пишут, что пожар, вероятно, произошел в помещении столичного бара "Бездельники" на Саксаганского. Также отмечается, что автомобильное движение на прилегающей улице временно остановлено.

По информации ГСЧС в Киеве, возгорание возникло на крыше двухэтажного здания ресторана. Сейчас существует угроза распространения огня. 10 человек из помещения эвакуировали.

Ликвидация пожара продолжается на площади 200 квадратных метров.

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Автор: Яна Ставская