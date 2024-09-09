Пожар на Корчеватском пляже в Киеве: предварительная версия - короткое замыкание

Сегодня на Корчеватском пляже, что в городе Киеве, произошел масштабный пожар. Предварительно причиной возгорания считается короткое замыкание. Огонь быстро распространился и перекинулся вглубь территории Галерного полуострова, пишут "Украинские новости".

На месте происшествия работают спасатели, которые пытаются локализовать пожар и предотвратить его дальнейшее распространение.

Полиция также ведет расследование обстоятельств инцидента, чтобы установить точную причину возникновения огня. Информация о пострадавших пока отсутствует.

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Кроме версии о замыкании, рассматривается также версия умышленного поджога имущества местных предпринимателей. По словам охранника частного предприятия, которое понесло ущерб от пожара, во время возгорания возле территории находились посторонние лица в камуфляже без опознавательных знаков, один из которых позже представился журналистом неизвестного СМИ, но отказался предоставить удостоверение личности.