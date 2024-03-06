Сейчас устанавливают причины возгорания и лиц, которые могут быть причастны к пожару.

Полиция Киева начала уголовное производство по факту пожара на территории ландшафтного заказника "Осокорковские луга".

"Пожар произошел 5 марта, около 19:00, на территории Дарницкого района города Киева между озерами Небреж и Тягле. Решением Киевского городского совета указанная территория объявлена ландшафтным заказником местного значения", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Отмечается, что по предварительным данным огнем уничтожено около трех гектаров сухостоя, пострадавших в пожаре нет.

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По данному факту следователи полиции столицы начали уголовное производство по ч. 2 ст. 252 "Умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда" Уголовного кодекса Украины

"В настоящее время устанавливаются причины возгорания, лица, которые могут быть причастны к пожару, а также сумма нанесенного ущерба", - заявили в полиции.

Пожар на Осокорках - главные новости

5 марта в Киеве на Осокорках начался сильный пожар на открытой местности. В Киевской городской государственной администрации сообщили, что возле озера Тягле загорелись камыш и трава.

Около полуночи спасатели потушили огонь на площади почти 3 гектара. В то же время, активисты парка, который в народе называют "Экопарк Осокорки", считают, что кто-то специально поджег местность, чтобы расширить территорию для застройки.

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