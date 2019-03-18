До 22 марта все избирательные комиссии будут взяты под охрану - советник министра МВД

23 марта ОИК получат избирательные бюллетени, а в течение 27-29 марта их доставят в участковые избиркомы.

До 22 марта все избирательные комиссии будут взяты под охрану.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко.

"До 22 марта окружные избирательные комиссии будут взяты под круглосуточную охрану. 23 марта они получат избирательные бюллетени, а с 27 по 29 марта эти бюллетени будут доставлены в участковые избирательные комиссии", - сказал Стойко.

Напомним, количество бюллетеней для голосования на выборах президента Украины будет больше, чем это прогнозировала ЦИК по состоянию на 7 марта.