Дело открыто по статье Уголовного кодекса об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

В Харькове полиция открыла уголовное производство по факту масштабного пожара на территории ТЦ «Барабашово».

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

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«По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет», - отмечается в сообщении.

По данным полицейских, площадь возгорания составила около 3 тыс. кв. метров.

Сумма ущерба устанавливается.

Как сообщал УНИАН, ночью 28 ноября в Харькове горел рынок "Барабашово". Огонь уничтожил 25 торговых павильонов. Пострадавших в результате пожара нет.

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Автор: Анна Нагорная