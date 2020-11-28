Администрация рынка подозревает поджог.

В ночь на 28 ноября на харьковском рынке «Барабашово» произошел крупный пожар. Огонь уничтожил 25 павильонов, однако 85 ГСЧС удалось спасти.

Об этом информирует пресс-служба спасателей.

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Огонь в 20 павильонах обнаружили охранники, они и позвонили пожарным.

Пожар на площади 1000 квадратных метров тушили четыре отделения службы. Из-за повышения уровня опасности на помощь отправили подкрепление.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания.

Пострадавших нет, поскольку на момент возгорания рынок был закрыт. Распространение огня остановили после 4 утра. Сейчас спасатели продолжают тушить очаги тления.

В пресс-службе ТЦ "Барабашово" говорят, что подозревают поджог.

Это не первый пожар на рынке. Такое же произошло, например, в апреле 2020 года. С "Барабашово" связано множество скандалов и конфликтов. В феврале там произошла крупная стычка, в которой участвовали около сотни человек. 56 задержанным правоохранители объявили о подозрении.

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Автор: УНИАН