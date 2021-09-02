Сейчас там проводят ремонтные работы.

Появилось видео с инцидентом на Арсенальной площади в центре Киева, где грузовик развалил новый фонтан, провалившись под землю.

Запись опубликовал сайт ТСН.ua.

Грузовое авто ехало по площади, но в какой-то момент внезапно ушло под землю. Сейчас на месте работают профильные службы, проверяя техническое состояние подземных коммуникаций фонтана.

Как сообщал УНИАН, обновленную площадь открыли только вчера вечером. Сегодня утром водитель привез бутилированную воду в одно из учреждений. Он должен был остановиться у ворот и занести ее, но принял решение подъехать ближе.

На инцидент уже отреагировали в Киевской горгосадминистрации. По словам Виталия Кличко, инвестор проекта пообещал восстановить фонтан уже до конца недели. Столичный мэр считает, что водитель грузовика должен компенсировать все убытки.

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Автор: Юрий Годован