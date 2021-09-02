Фонтан открыли только вчера.

В Киеве водитель грузовика заехал на конструкцию нового фонтана на Арсенальной площади. Машина провалилась под землю.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Обновленную площадь открыли только вчера вечером. Утром водитель привез бутилированную воду в одно из учреждений. Он должен был остановиться у ворот и занести ее, но принял решение подъехать ближе.

Автомобиль повредил покрытие фонтана, также сейчас специалисты проверяют состояние форсунок.

По словам Кличко, инвестор проекта пообещал восстановить фонтан уже до конца недели. Мэр считает, что водитель грузовика должен компенсировать все убытки.

Напомним, что ранее два авто устроили дрифт на Софийской площади и оставили после себя несколько темных кругов. Ориентировочно размер причиненного ущерба оценивают в 50 тыс. гривен.

Автор: Людмила Жерновская