Опубликованы кадры с места покушения на первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира.
Корреспондент УНИАН показал, что происходит на месте, где обстреляли машину Шефира.
Читайте такжеБыло жутковато: Шефир рассказал подробности покушения на него (видео)Над местом покушения на помощника Зеленского кружит вертолет. Предварительно, автомобиль был обстрелян из лесополосы, где сейчас находится много правоохранителей. Также к прочесыванию территории привлекли Нацгвардию.
Покушение на Шефира: все подробности
22 сентября в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате был ранен водитель. Сейчас он находится в реанимации в больнице "Феофания".
Сам Шефир не пострадал.
По данным прокуратуры, между селами Ходосовка и Лесники по автомобилю из лесопосадки было совершено около 18 выстрелов из автоматического оружия.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК – покушение на убийство двух и более лиц.