На месте покушения на Шефира проводят следственные действия.

Опубликованы кадры с места покушения на первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Корреспондент УНИАН показал, что происходит на месте, где обстреляли машину Шефира.

Читайте такжеБыло жутковато: Шефир рассказал подробности покушения на него (видео)Над местом покушения на помощника Зеленского кружит вертолет. Предварительно, автомобиль был обстрелян из лесополосы, где сейчас находится много правоохранителей. Также к прочесыванию территории привлекли Нацгвардию.

Покушение на Шефира: все подробности

22 сентября в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате был ранен водитель. Сейчас он находится в реанимации в больнице "Феофания".

Сам Шефир не пострадал.

По данным прокуратуры, между селами Ходосовка и Лесники по автомобилю из лесопосадки было совершено около 18 выстрелов из автоматического оружия.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК – покушение на убийство двух и более лиц.

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Автор: Ольга Робейко