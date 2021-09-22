Водитель Шефира находится в больнице в тяжелом состоянии.

В районе села Лесники Киевской области обстреляли авто первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Нацполиция Киевской области публикует фото с места покушения на Шефира.

Читайте такжеПод Киевом совершили покушение на первого помощника президента Шефира (фото)Ранили водителя Шефира, он доставлен в больницу "Феофания" в тяжелом состоянии. С самим помощником главы государства все в порядке, хоть он и находился в машине.

Как сообщила пресс-секретарь полиции Киевщины Ирина Прянишникова, введена операция "Сирена" по области и ищут нападавших.

УНИАН удалось связаться с первым помощником президента Шефиром лично, но тот вежливо отказался комментировать ситуацию. "Извините, не до вас", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Ольга Робейко