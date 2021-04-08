На месте аварии следователи нашли обломки бампера и зеркала, а также установили марку автомобиля.

В Коростене Житомирской области нетрезвый водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии. 28-ми летний мужчина погиб.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Тело на обочине нашли прохожие и сообщили в полицию, травмы указывали, что мужчину сбила машина.

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На месте аварии следователи нашли обломки бампера и зеркала, а также установили марку автомобиля. Одна из групп реагирования заметила машину похожую по описанию и догнала ее.

35-летний водитель был в состоянии опьянения и утверждал, что не разминулся со столбом.

За оставление места ДТП и смертельный наезд на пешехода водителю грозит до восьми лет за решеткой.

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Автор: Денис Прядко