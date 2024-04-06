Наиболее жесткие бои продолжаются в трех районах.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский очертил, где на украинском фронте сложилась сложная ситуация и выделил три района, в которых разворачиваются самые ожесточенные бои с оккупантами.

Об этом генерал высказался утром 6 апреля в Telegram. "Ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной", - констатировал он.

Сейчас Россия ведет наступление днем и ночью, применяя штурмовые группы при поддержке бронетехники. Ее цель не изменилась - враг хочет выйти на админграницу Донецкой области, уточнил Сырский.

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"На отдельных направлениях пытается вести штурмовые действия в пешем порядке, волнами, от взвода до роты, иногда батальона", - пояснил он.

Особенно сложно ВСУ на Бахмутском направлении. Речь идет о районах восточнее Часового Яра и Клещеевки. Также тяжелая ситуация на Авдеевском направлении в районах Бердичев, Орловки, Водяного, Первомайского и на Новопавловском направлении - в районе Новомихайловки.

"Наиболее жесткие бои на сегодня продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часового Яра, где враг пытается прорвать оборону наших войск", - акцентировал Сырский.

В то же время Главнокомандующий ВСУ сказал, что Часов Яр по состоянию на 6 апреля - под контролем Украины. Таким образом военный опроверг ложь об успехе, который накануне рекламировали ресурсы РФ по операциям в Часовом Яру.

Что говорила Россия о Часов Яре

Накануне советник Пушилина в "ДНР" Ян Гагин заявил, что оккупанты прорвались на расстояние около полукилометра до Часового Яра. По словам ставленника Кремля, военные РФ фактически зашли в пригород. Эту информацию в тот же день опроверг представитель Восточного командования Вооруженных сил Андрей Задубинный. Он акцентировал, что россиян там нет, и что не следует верить подобной лжи врага.

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