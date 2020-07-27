В Киеве разыскали водителя, который развернулся через три полосы перед мостом: он "не ожидал ответственности" (видео)

В МВД тем временем анонсировали увеличение размера штрафов за подобные нарушения ПДД.

Столичные правоохранители разыскали водителя-нарушителя, который на днях повернул через три полосы движения перед мостом Патона.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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"Иногда мы видим столь дерзкие правонарушения, что кажется, что это происходит не в реальной жизни. Чем руководствуются такие нарушители и какие мысли направляют их поступать именно так, как вы видите на этом видео, лично я не понимаю... Водитель перекрыл движение на трех полосах, чтобы осуществить разворот. Десятки автомобилей были вынуждены остановиться и только чудом не случилось ДТП, никто не травмировался и не погиб. Водитель, конечно и не ожидал, что за свой поступок он понесет ответственность, но мы его разыскали и составили материалы по ч. 4 ст. 122 (Создание аварийной обстановки) КУоАП, а также временно изъяли его водительское удостоверение", - написал он.

По словам Белошицкого, протокол рассмотрит суд в пределах предусмотренной ответственности. Водителю может грозить штраф в размере 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 грн) или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

В свою очередь заместитель главы МВД Антон Геращенко отметил, что штрафы за подобные нарушения ПДД могут вырасти. "Но судья имеет право и, на мой взгляд, должен лишить лицо права управления на год. Полиция свое дело сделала - нашла нарушителя. Теперь дело за справедливым приговором суда", - добавил он.

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