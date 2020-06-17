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Два Range Rover устроили "гонки" на трассе Киев-Харьков (фото)

09:23, 17 июня 2020
Транспорт
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Авто превысили скорость / фото facebook.com/patrolpolice.gov.ua

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Об этом сообщила патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook.

"15 июня самая высокая скорость была у двух автомобилей Range Rover, у которых совпали даже первые символы ДНЗ — AX110***. Первый автомобиль двигался со скоростью 204 км/ч., скорость второго составляла 206 км/ч. Камеры зафиксировали этих нарушителей на трассе М03 Киев-Харьков-Довжанский с разницей в 2 секунды. Разрешенная скорость на указанном участке - 110 км/ч", - говорится в сообщении.

Авто превысили скорость / фото facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Как сообщал УНИАН, МВД рассматривает возможность отправки на переобучение водителей, неоднократно нарушивших ПДД.

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