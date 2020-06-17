Два Range Rover устроили "гонки" на трассе Киев-Харьков (фото)

Также камеры автофиксации в этот день зарегистрировали 41 автомобиль, который двигался со скоростью более 170 км/ч.

Система автоматической фиксации нарушений ПДД зафиксировала два авто, превысившие скорость на автодороге М03 Киев-Харьков. Читайте также"Приват24" запустил сервис отслеживания и оплаты штрафов ПДД Об этом сообщила патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook. "15 июня самая высокая скорость была у двух автомобилей Range Rover, у которых совпали даже первые символы ДНЗ — AX110***. Первый автомобиль двигался со скоростью 204 км/ч., скорость второго составляла 206 км/ч. Камеры зафиксировали этих нарушителей на трассе М03 Киев-Харьков-Довжанский с разницей в 2 секунды. Разрешенная скорость на указанном участке - 110 км/ч", - говорится в сообщении. Как сообщал УНИАН, МВД рассматривает возможность отправки на переобучение водителей, неоднократно нарушивших ПДД. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

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