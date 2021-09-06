Двух пострадавших с тяжелыми ожогами ног доставили в больницу в Киеве.

На сахарном заводе в поселке Гребенки Киевской области произошел взрыв, пострадали пять человек. Пострадавшие рассказали о своем состоянии.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Сообщается, что двух пострадавших с ожогами ног доставили в больницу в Киеве. Еще троих госпитализировали в медучреждение в Белой Церкви.

По данным полиции, накануне на производстве вышел из строя один из котлов, причины взрыва в настоящее время устанавливаются.

Потерпевшие и их родственники рассказали журналистам, что когда произошел взрыв, всю котельную залило кипятком и спасаться они должны были, выбегая по горячей воде.

"Он говорит, что труба лопнула и пошла горячая вода – кипяток. У него и куртка была мокрая, а под ногами - пришлось из кипятка бежать", - заявила родственница пострадавшего.

Родные пострадавших говорят. что те из-за ожогов не могут самостоятельно ходить.

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"Мне только что сделали перевязку, обезболивающее вкололи. Ошпарило мне ноги хорошо, ступни", - рассказывает один из потерпевших.

Сам завод построен еще в XIX веке. Он пережил несколько реконструкций.

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Автор: Дмитрий Захаров