У 20-летнего парня останавливалось сердце, ему потребуется реабилитация.

Одного из пострадавших в жутком ДТП с 16-летним "мажором", которое произошло в Харькове, выписали из больницы. Там 20-летний юноша провел 21 день, на его лечение родители потратили более 7 тысяч долларов (почти 200 тысяч гривень).

Об этом сообщает издание Newsroom.

В момент аварии парень находился на заднем сидении Infinity. В ДТП он получил серьезные травмы, его госпитализировали в городскую больницу скорой и неотложной помощи. Там 20-летний пострадавший провел 21 день, рассказала изданию его сестра.

"Мишу вчера выписали, он находится дома. Чувствует себя лучше, однако ему предстоит еще реабилитация. Во время выписки мы узнали, что у него останавливалось сердце", - сообщила родственница пострадавшего.

Читайте такжеСмертельное ДТП в Харькове: подозреваемый "мажор" в СИЗО может пользоваться мобильным телефоном и соцсетямиНа лечение парня его семья потратила очень много денег - более 7 тысяч долларов. Однако родственники опасаются, что виновник ДТП не будет возмещать все эти траты. Все дело в том, что эти деньги семья отдавала неофициально. В больнице не выдавали чеки, потому отсудить компенсацию едва ли получиться.

Сестра также рассказала, что в больницу к парню приходили следователи. Однако ни он, ни другой пострадавший, который также был госпитализирован после ДТП, ничего не помнят о той жуткой аварии. Телефон 20-летнего парня пропал на месте инцидента, гаджет так и не удалось найти.

Жуткое ДТП с "мажором" в Харькове - что известно

Вечером 26 октября 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский пытался пересечь перекресток проспекта Гагарина и улице Одесская на красный сигнал светофора. В этот момент он на огромной скорости столкнулся с Chevrolet.

58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое юношей 19 и 20 лет, а также 16-летняя девушка – с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

Читайте такжеНашли новых свидетелей смертельного ДТП с "мажором" на Infiniti в Харькове16-летнему водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Его задержали.

Харьковский признался, что сидел за рулем Infiniti, и попросил прощения у родных погибшего водителя Chevrolet.

Однако ранее сестра пострадавшего 20-летнего парня рассказывала, что перед аварией "мажор" хвастался новой машиной, которую вместе с правами ему якобы подарили родители.

"После ДТП Николай кричал, что его мама связана с прокуратурой, и она все порешает, а папа мясной олигарх. На месте аварии их не было. Приезжал какой-то Колин друг и дружки родителей, которые тыкали деньги полиции прямо в больнице", – сообщала сестра пострадавшего.

28 октября стало известно, что 16-летнего "мажора" арестовали. Он будет находиться под стражей в течение 60 суток без права на залог.

Автор: Полина Кузенко