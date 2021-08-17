Возможно, мэр Кривого Рога до гибели имел долги, узнали журналисты.

Незадолго до гибели мэр Кривого Рога Константин Павлов переписывался с кем-то в мессенджере Telegram, но стер все сообщения.

Павлов переписывался с кем-то в последние минуты жизни, правоохранители пытаются установить, кем был его собеседник, сообщает "Сегодня", ссылаясь на источник в криворожской полиции.

Издание узнало, что, по мнению следователей, чиновника поставили перед каким-то выбором.

"…Политические ли это моменты или личные – пока сложно сказать", – выяснили журналисты.

Читайте такжеПеред гибелью Павлова с его телефона удалили всю переписку – СМИИсточник отметил, что Павлов не был связан с криминальными кругами.

Собеседник в полиции Днепропетровской области поделился, что мэр мог задолжать кому-то деньги, возможно, на проведение избирательной компании.

Пока неизвестно, получал ли Павлов угрозы.

Напомним, Константин Павлов найден застреленным 15 августа в его доме в селе Вольное Днепропетровской области. Рядом с телом мэра лежало его ружье. Тело нашел знакомый чиновника.

Правоохранители начали производство по ст. 115 Уголовного кодекса ("Умышленное убийство"). Есть четыре версии гибели Павлова: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, а также доведение до самоубийства.

Павлов стал мэром Кривого Рога после того, как победил на выборах в 2020 году. Он был кандидатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Автор: Екатерина Присяжнюк