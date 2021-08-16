Полиция рассматривает три основных версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, которого вчера, 15 августа, нашли застреленным в собственном доме.
Об этом во время брифинга сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило.
"Сегодня мы рассматриваем три версии: это убийство, самоубийство, также неосторожное обращение с оружием", – сказал он.
Начальник главка добавил, что не исключается и версия доведения до самоубийства.
"Любая версия будет проверяться", – отметил Щадило.
Читайте также"Он не мог этого сделать": экс-мэр Кривого Рога не верит в самоубийство ПавловаПо его словам, полицейские провели детальный осмотр места происшествия и анализ камер видеонаблюдения.
Смерть мэра Кривого Рога Павлова: что известно
Как сообщал УНИАН, 15 августа в собственном доме в селе Вольное нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Тело мужчины обнаружил его знакомый. Рядом с ним лежало оружие.
Полиция открыла уголовное производство по факту смерти городского головы (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).