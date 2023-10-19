По указанию оккупантов злоумышленник объезжал территорию Харьковской области и скрыто фиксировал последствия российских воздушных атак.

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила еще одного агента ФСБ России, который корректировал воздушные атаки противника на военную и промышленную инфраструктуру Харьковщины.

Как сообщил пресс-центр СБУ, он был задержан с поличным во время доразведывания мест вражеских "прилетов" в областном центре. По указанию оккупантов их приспешник объезжал территорию региона и скрыто фиксировал последствия российских воздушных атак на украинские объекты.

Отмечается, что больше всего врага интересовала информация о возможных огневых поражениях местных заводов оборонно-промышленного комплекса Украины.

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В спецслужбе проинформировали, что сообщения с координатами инфраструктурных объектов Харьковщины и другими полученными сведениями российский агент присылал своему "куратору" из ФСБ через мессенджер.

"Для маскировки "сеансов" связи с агрессором фигурант использовал sim-карты российских мобильных операторов, на которые регистрировал анонимные аккаунты. За выполненные задания он получал от оккупантов "денежное вознаграждение", поступавшее на его криптокошелек. Установлено, что разведданные нужны были захватчикам для подготовки новых и корректировки повторных ракетных и дроновых ударов по приграничному региону нашего государства", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался работник местной фармацевтической компании, которого российская спецслужба завербовала в марте этого года. В "поле зрения" ФСБ он попал как активный пользователь прокремлевских Telegram-каналов, где неоднократно публиковал собственные антиукраинские сообщения.

В СБУ заявили, что во время обыска у задержанного обнаружены мобильные телефоны, которые он использовал для коммуникации с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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Как писал УНИАН, СБУ сообщила о подозрении российскому спецслужбисту, который готовил теракт в киевском метро. Он известен украинцам историей о теракте в Станице Луганской в 2015 году.

Фигурантом является майор Константин Маслянко с позывным "Мексиканец" - кадровый сотрудник одной из самых секретных российских спецслужб - сил специальных операций Минобороны РФ. В начале антитеррористической операции на востоке Украины он прибыл во временно оккупированный Луганск для формирования диверсионно-разведывательных групп и их дальнейшего использования против Украины.

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