В Госпогранслужбе заявили, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину попытки незаконного перемещения товаров на некоторое время прекратились вообще.

Попыток контрабанды через государственную границу Украины сейчас значительно меньше, чем их было до полномасштабного вторжения РФ, до 24 февраля 2022 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга по оперативной ситуации на границах и пунктах пропуска.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину попытки незаконного перемещения товаров через госграницу на некоторое время прекратились вообще.

Видео дня

"После полномасштабного вторжения России мы начали фиксировать значительное уменьшение попыток незаконного перемещения товаров через границу. Фактически отсутствовали попытки нарушителей переправить товары как по зеленому участку границы, так и через пункты пропуска. Но в дальнейшем, когда стала более – менее понятной ситуация, отдельные случаи сначала появились на зеленом участке границы - перемещение табачных изделий в страны Европы, ну а в дальнейшем, особенно в последнее время, фиксируем попытки перемещения товаров через пункты пропуска", - отметил Демченко.

По его словам, в первую очередь, фиксируется незаконное перемещение табачных изделий в страны Европы, а в Украину – товаров широкого потребления, в том числе одежды.

"Но те показатели, что есть на данный момент по задержанию и попыткам перемещения незаконно товаров, они значительно меньше, чем те, что были до полномасштабного вторжения России в Украину", - подчеркнул Демченко.

Примеры контрабанды на протяжении полномасштабной войны

В июле прошлого года пограничники остановили необычного персонажа, который перевозил контрабанду из Украины. Им оказался конь, на котором нашли большую партию сигарет.

Кроме этого были зафиксированы еще две попытки контрабанды сигарет. В ноябре пограничники на Закарпатье задержали автобус с нелегальным товаром на сумму шесть миллионов гривен, а через месяц в Одессе работники ГПСУ обнаружили партию сигарет для контрабанды на вдвое большую сумму – 12 млн грн..

В конце марта этого года в Румынии обнаружили грузовик из Одессы, в котором среди сладостей спрятали четыре миллиона сигарет.

Вас также могут заинтересовать новости: