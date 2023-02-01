Руслан Черкасский якобы пытается "договориться" и отказался писать заявление об отставке.

В Таможенной службе Украины настоящая "эпидемия". Заместитель председателя Руслан Черкасский и ряд его подчиненных срочно ушли на "больничный".

По словам народного депутата Украины Ярослава Железняка, пока что радоваться событиям о Таможенной службы рано, хоть и было принято решение об увольнении всего ключевого ее состав. Он отметил, что написали заявления об увольнении и были уволены исполняющий обязанности председателя Вячеслав Демченко и первый заместитель председателя Александр Щуцкий.

"А вот главный "серый кардинал" и ответственный за контрабанду заместитель Руслан Черкасский, как и предполагает старая традиция украинских коррупционеров, резко заболел. Ну сначала всю ночь пытался "все уладить", и когда понял, что ночь для такого дела мало...отказался подавать заявление о собственной отставке и ушел на "больничный". Можно сказать, что Черкасский целую эпидемию сделал в таможне, потому что все его подчиненные из ключевых департаментов тоже почему-то сразу ушли на "больничный" или в отпуске", - рассказал Железняк.

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При этом он добавил, что Черкасский, судя по официальной декларации, "может даже поразить большинство наших бизнесменов, и поэтому возникает вопрос: почему он так держится за ту должность заместителя таможни с зарплатой в несколько десятков тысяч гривен?"

Обыски в Таможенной службе - что известно

Сегодня, 1 февраля, Кабинет министров официально уволил исполняющего обязанности главы Таможенной службы Вячеслава Демченко и двух его заместителей. Соответствующие кадровые решения были приняты на правительственном заседании.

В частности, Кабмин признал утратившим силу распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственной таможенной службы на Демченко.

В то же время Кабмин уволил Александра Щуцкого с должности первого заместителя председателя Государственной таможенной службы.

Кроме того, правительство возбудило дисциплинарное производство в отношении заместителя председателя Государственной таможенной службы Руслана Черкасского. На время дисциплинарного производства он отстранен от занимаемой должности.

При этом Кабмин назначил новым временно исполняющим обязанности главы Гостаможслужбы Сергея Звягинцева, который работает на должности заместителя этого ведомства с января 2021 года, а до этого возглавлял Государственную службу морского и речного транспорта.

Ранее 1 февраля председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал увольнение всего руководящего состава Государственной таможенной службы.

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