Православные сегодня отмечают Сочельник

На столе должно быть 12 постных блюд в честь 12 апостолов. Обязательными на предрождественском ужине должны быть кутья и узвар.

Сегодня Украина и весь православный мир, живущий по юлианскому календарю, отмечают Сочельник, или Богатую кутью.

В этот день завершается Филипповский, или Рождественский пост.

На столе должно быть 12 постных блюд в честь 12 апостолов. Обязательными на предрождественской вечере должны быть кутья и узвар.

Постятся далеко не все украинцы, но накрывать на стол 12 постных блюд на Сочельник уже стало традицией для всей Украины. А с первой зарей уже можно колядовать. По библейскому преданию, именно она указала волхвам место рождения Иисуса.

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Обряд колядования имеет еще дохристианские корни, когда наши предки чествовали Солнце праздником Коляды. Когда приходят колядники, важно первым в дом впустить парня. Согласно обычаю, он принесет в дом мир и благополучие.

Вечером в храмах начнутся торжественные богослужения, напоминающие о великом событии, с которого начался отсчет новой эры.

Существует на Сочельник и погодное поверье: если на богатую кутью иней или снег - то лето будет дождливым.