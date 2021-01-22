Днем на парковке возле торгового центра трое неизвестных силой затащили в автомобиль Mercedes 26-летнего харьковчанина, который оказал сопротивление.

Полиция Харьковской области открыла уголовное производство по факту похищения 26-летнего мужчины.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, днем ​​21 января в Харькове на парковке возле торгового центра на улице Академика Павлова трое неизвестных силой затащили в автомобиль Mercedes 26-летнего харьковчанина, который оказывал сопротивление.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В Харьковской области вводился план «Перехват». В ходе розыскных мероприятий в Александрийском районе Кировоградской области на обочине дороги нашли сожженным разыскиваемый автомобиль. Людей в транспортном средстве не было.

Полиция устанавливает местонахождение потерпевшего и разыскивает похитителей.

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Автор: Надя Пришляк