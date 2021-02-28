В Киевской области будут судить мужчину, который путем обмана вербовал женщин для участия в порнобизнесе.
Как сообщает полиция Киевской области, 26-летний житель Луганщины размещал в интернете объявления о высокооплачиваемой работе за рубежом для молодых женщин.
Однако после пересечения государственной границы женщины по заказу одного из известных европейских режиссеров попадали в порнобизнес, а возвращение на родину было невозможно из-за долговой кабалы, в которую попадали девушки.
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3 декабря 2020 года правоохранители Киевской области задержали злоумышленника, его поместили в следственный изолятор временного содержания. Он полностью признал свою вину в совершенных преступлениях.
На сегодняшний день полицейские завершили досудебное расследование против подозреваемого и направили в суд обвинительный акт.
Злоумышленник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит тюремное заключение на срок до 12 лет.
Всего было установлено 13 потерпевших и 22 эпизода преступной деятельности.
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