На Днепропетровщине осудили супругов, которые два года снимали порно с дочерью

Мужчину и женщину приговорили к 12, 5 годам заключения.

Коллегия судей Октябрьского районного суда Кривого Рога 5 августа вынесла приговор супругам, которые изготавливали и продавали в сети Интернет продукцию порнографического характера с участием своей малолетней дочери.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, мужчину и женщину приговорили к 12 годам 6 месяцам заключения каждого.

Читайте такжеВ Днепре музыкальный руководитель насиловали ребенка и распространял эти видео в сети

Супруги обвинялись в преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности, совершенных в отношении их малолетней дочери (2013 года рождения).

«Судебным рассмотрением установлено, что в период с 6 июня 2016 по 13 июня 2018 года обвиняемые, проживая в арендованных квартирах городов Полтава и Кривой Рог, создавали продукцию порнографического характера с принуждением к участию в ее изготовлении своей дочери. После чего, готовы видеоматериалы они распространяли в сети Интернет и рассылали пользователям мессенджера «Telegram» на платной основе. Кроме этого, во время видеозвонков с абонентами мессенджера «Skype», предварительно получив от них деньги на электронные счета, супруги транслировали детскую порнографию», - говорится в сообщении суда.

Злоумышленники были уличены правоохранительными органами в 2019 году.

Супруги признаны виновными в преступлениях по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 149 (торговля людьми), ст. 152 (изнасилование), ст. 153 (сексуальное насилие), ст. 156 (развращение несовершеннолетних) и ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).

Отмечается, что в судебном заседании обвиняемые признали вину в совершенных преступлениях и раскаялись.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram