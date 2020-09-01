Взрыв произошел во время движения поезда, который транспортировал из Республики Беларусь 64 вагона с топливом.

Взрыв на Житомирщине мог повлечь катастрофу, в результате которой бы пострадали несколько сел.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь главы Житомирской ОГА Юрий Мельник.

По его словам, сейчас устанавливаются последствия взрыва на перегоне "Сокорики-Бехи", что в Коростенском районе.

Мельник уточнил, что взрыв произошел во время движения поезда, который транспортировал из Республики Беларусь 64 вагона с топливом. Из-за этого повреждено более 3 метров рельсов, что остановило движение в этом направлении.

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Также известно, что поезд не поврежден, что и спасло близлежащие села от катастрофы.

Сейчас ночью ремонтные бригады срочно ремонтируют разрушенные пути. Железнодорожное сообщение должно быть восстановлено в течение нескольких часов.

Подрыв поезда с бензином на Житомирщине

Следователи Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области начали уголовное производство по факту подрыва железнодорожного пути, по которому двигался грузовой поезд сообщением "Барбары-Коростень", транспортировавшим горюче-смазочные материалы.

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Автор: Зоя Юхимчук