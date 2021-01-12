Пострадавший находится в реанимации. Говорят, что он хотел совершить самоубийство из-за проблем с бизнесом.

В пригороде Одессы мужчина выбросился с 8-го этажа жилого дома и выжил.

Читайте такжеТребуются на работу: украинцы создали очереди на границе (видео)Как подтвердили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло 10 января в Лиманском районе Одесской области.

По предварительным данным, мужчина пытался совершить самоубийство. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

«Пострадавший находится в реанимации, в тяжелом состоянии», - сообщили в главке.

Как сообщили сегодня очевидцы в социальных сетях, инцидент произошел в жилом комплексе «Суворовский» на ул. Бочарова, 54/б – в поселке Крыжановка, граничащим с Одессой.

Отмечается, что мужчина выпал с 8-го этажа на лестницу, ведущую в подвал жилого дома.

В Telegram-каналах размещена видеозапись с места события. На ней видно, что мужчина лежит на лестнице в неестественной позе (подогнута нога и пр.) в крови. Он кричит от боли, и просит помочь.

Люди, прибежавшие на место происшествия, пытаются успокоить пострадавшего, который все время хочет изменить положение, настаивает, чтобы ему помогли выпрямить ноги и руки. При этом он не помнит (не понимает), каким образом оказался на земле, и все время спрашивает: «Что случилось?!», «С какого этажа?!».

Среди собравшихся – молодая женщина, предположительно, супруга потерпевшего, которая поясняет людям, что муж выпал с 8-го этажа, когда курил. Она все время плачет, и объясняет, что «пыталась его удержать», и в квартире они были вдвоем.

На видео также зафиксирован поврежденный навес, расположенный над лестницей, на которой лежит человек.

Как сообщил УНИАН один из жильцов дома, пострадавший ранее уже высказывал намерение совершить самоубийство. По данным источника, примерно год назад у этого мужчины якобы «начались неприятности с бизнесом», что и могло стать причиной попытки самоубийства.

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Автор: Лариса Козовая