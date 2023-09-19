Мужчине присудили 17 тысяч гривен штрафа.

Львовянину, который в июле пытался похитить прах советского разведчика и агента НКВД Николая Кузнецова, присудили 17 тысяч гривен штрафа. Соответствующее решение принял Лычаковский районный суд Львова.

В приговоре суда отмечается, что 23 июля вечером на территории мемориального комплекса "Холм Славы" обвиняемый с помощью двух домкратов повредил надгробную плиту и пытался похитить прах Кузнецова. Почему он это решил сделать, в решении не указывается.

Львовянин свою вину признал полностью и попросил суд строго его не наказывать.

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За надругательство над могилой суд назначил мужчине наказание в виде 17 тысяч гривен штрафа. На приговор может быть подана апелляция.

Кто такой Николай Кузнецов

Николай Кузнецов - советский диверсант-разведчик и агент НКВД. Он погиб во время Второй мировой войны, а именно 8 марта 1944 года в селе Боратин Бродовского района Львовской области.

Кузнецов известен своей подпольной деятельностью в Ривне, где во время войны убил и совершил несколько покушений на заместителей руководителя администрации рейхкомиссариата Эриха Коха.

В 1960 году был перезахоронен на Холме Славы во Львове.

Вокруг могилы разведчика возник скандал, когда осенью 2021 года суд обязал Львовский горсовет отдать прах его родственникам в России, но мэр Львова Андрей Садовой отказался.

23 июля неизвестные пытались похитить останки Кузнецова. Попытка не увенчалась успехом.

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