Ранее Кассационный административный суд обязал горсовет Львова разрешить перезахоронение, потому что родственники Кузнецова якобы имеют все необходимые для этого документы.

Мэрия Львова в очередной раз не разрешила эксгумацию останков агента НКВД Николая Кузнецова, который в 1960 году был перезахоронен на Холме Славы.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение единогласно проголосовали все члены исполкома.

Исполнительный комитет рассматривал этот вопрос по требованию Кассационного административного суда, который обязал горсовет разрешить перезахоронение, потому что якобы родственники Кузнецова имеют все необходимые для этого документы. Однако все члены исполкома проголосовали против.

Читайте такжеНа Львовщине нашли захоронение воинов УПА, убитых комиссарами НКВД (фото)"Пока граждане нашего государства, которые находятся в заключении на оккупированных территориях и на территории Российской Федерации не вернутся домой, данное решение не будет иметь поддержки на исполнительном комитете Львовского горсовета. А не хочет ли Россия вернуть нам 121 гражданина Украины, которые сегодня находятся в тюрьме по политическим и религиозным мотивам на территории их страны, а также 296 человек, которые пребывают в нечеловеческих условиях на оккупированных территориях? Наша позиция однозначна - мы не сотрудничаем с оккупантами! И напоследок - истцом по этому делу с 2008 года является гражданка РФ Маргарита Брюханова. Кто-то когда-то интересовался, как у нее дела?",- категорически заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

Кто такой Николай Кузнецов

Кузнецов – известный советский разведчик, агент НКВД и Герой Советского Союза – погиб 8 марта 1944 года в селе Боратин Львовской области. По одной из версий, он сам подорвал себя гранатой, по другой – погиб в бою.

Кузнецов известен своей подпольной деятельностью в Ривне, где во время войны убил и совершил несколько покушений на заместителей руководителя администрации Рейхкомиссариата Эриха Коха.

По информации Института национальной памяти, он был агентом ОГПУ и НКВД в 1930-1938 годах, участником коллективизации и подавления движений сопротивления, "осуществлял провокации против украинского освободительного движения, в результате которых нацистские оккупанты казнили заложников".

Кузнецов был перезахоронен на Холме Славы с почестями 27 июля 1960 года.

История с передачей России останков Кузнецова продолжается с 2000 года, когда ветераны Екатеринбурга обратились с такой просьбой к Львовскому горсовету. В 2007 году во Львов приезжала делегация из России, но тогда им отказали в передаче останков. В 2008 году гражданка России Маргарита Брюханова, племянница советского разведчика, обратилась с такой просьбой в местные органы власти Львова.

Автор: Мирослава Бзикадзе