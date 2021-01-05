Следователи полиции проводят расследование по факту превышения пределов необходимой обороны.

В Киеве между охранниками строительной площадки произошла драка, после которой один из них умер.

Читайте такжеВ Одессе в новогоднюю ночь мужчина до смерти избил сожительницу, заразившую его венерической болезньюКак сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступила информация о том, что в реанимационном отделении умер работник охранной фирмы, которого госпитализировали с многочисленными телесными повреждениями.

Также за медицинской помощью обратился другой охранник с ножевым ранением шеи.

Правоохранители установили, что во время дежурства на одной из строительных площадок между двумя охранниками 53-х и 55-ти лет, употреблявших алкогольные напитки, возникла ссора.

«В ходе конфликта старший из мужчин ударил кухонным ножом в шею коллеге. В ответ ранен охранник избил оппонента», - говорится в сообщении.

После драки в больницу доставили обоих мужчин, один из них скончался.

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства, среди которых кухонный нож и вещи с пятнами бурого цвета. Тело потерпевшего направили на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит окончательную причину смерти.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 124 (Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, совершенное при превышении пределов необходимой обороны) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает общественные работы на срок от 150 до 240 часов, или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 2 лет.

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Автор: Инна Андалицкая