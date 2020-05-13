В Белой Церкви девушки готовили еду на "вечном огне" – полиция объявила их в розыск (фото)

Сотрудники Белоцерковского отдела полиции проводят все необходимые мероприятия по установлению личностей правонарушителей.

Пара девушек готовила еду на "вечном огне" в парке Славы Белой Церкви.

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Неизвестных заметили прохожие и запечатлели их на камеру. По словам свидетелей, на замечания девушки отреагировали вызывающе. На информацию из соцсетей отреагировали местные правоохранители.

В ответ полиция объявила их в розыск. Правоохранители зарегистрировали полученную информацию в Едином учете.

Сотрудники Белоцерковского отдела полиции проводят все необходимые мероприятия по установлению личностей правонарушителей.

Как сообщал УНИАН, в Винниках Львовской области мужчина захватил ресторан и угрожал взорвать гранату в помещении.