Изменники "сливали" оккупантам информацию об активистах и участниках АТО.

Украинские партизаны во временно оккупированной Херсонской области обнаружили целую сеть предателей вместе с их кураторами.

Об этом сообщил херсонский депутат Сергей Хлань в Facebook.

В частности, речь идет о группировке "Беркут-Юг", она тесно связана с так называемой "комендатурой" российских оккупантов.

"Местные предатели поставляли им необходимую информацию (в отношении участников АТО, активистов и т.п.). Эти информаторы разоблачены, некоторые уже сдали все "задания" и контакты. Видим каждого изменника, движение сопротивления растет по всей области. Расплата близко", – написал Хлань.

Ранее сообщалось, как херсонские партизаны напомнили о себе, пригрозив российским оккупантам и местным коллаборантам расправой.

До этого в Херсонской области подорвали автомобиль нардепа-предателя Алексея Ковалева.

Вас также могут заинтересовать новости: