Среди громких операций спецслужбы также уничтожение генпрокурора так называемой "ЛНР" Сергея Горенко.

За громкими ликвидациями предателей и военных преступников, которые имели место после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года, стоит СБУ. Информацию об этом подтвердил УНИАН информированный источник.

Среди ликвидированных спецслужбой, в частности, предатель Илья Кива, а также российский террорист и пропагандист Владлен Татарский. Видео операций СБУ обнародовал телеграм-канал "Кровна помста". В ролике человек, который называет себя "Генералом Кровной Мести", отметил, что на счету СБУ также ликвидация генпрокурора т. н. "ЛНР" Сергея Горенко, депутата-террориста из "ЛНР" Олега Попова и других врагов Украины.

В частности, по его словам, СБУ работала на Херсонском и Запорожском направлениях. Именно эта спецслужба стоит за отравлением "губернатора" Херсонщины Владимира Сальдо, покушением на предателя Олега Царева, террориста и убийцу Захара Прилепина, "министра внутренних дел "ЛНР" Игоря Корнета.

Видео дня

Источники УНИАН подтверждают, что спецоперации по ликвидации врагов Украины являются одним из направлений работы Службы безопасности.

"Все эти военные преступники, убийцы, прислужники россиян являются абсолютно законными целями. Потому что они отвечают за массовые убийства, террор и репрессии, которые оккупанты совершают на захваченных украинских территориях", – добавил источник.

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