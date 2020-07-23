Что известно о полковнике полиции Шияне, который взят в заложники в Полтаве

В Полтаве мужчина, который при задержании угрожал правоохранителям гранатой, взял в заложники полковника полиции.

23 июля в Полтаве в 09:05 на улице возле здания административного суда работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении транспортными средствами. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, после переговоров злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна, с которым уехал с места задержания.

Как стало известно УНИАН от источников в полиции, Виталий Шиян родился 26 сентября 1976 года в г. Кременчуге. Образование высшее - юридическое, окончил Киевскую Национальную академию внутренних дел Украины в 2002 году (правоведение, квалификация – юрист). С 1995 года служил в рядах ВСУ (Крым, морская пехота). На службе в органах внутренних дел с 1996 года. Работал в патрульно-постовой службе милиции и ОБНОН Кременчугского городского управления УМВД. С 2008 года - первый заместитель начальника Кременчугского городского управления УМВД. С 2010 года - начальник Херсонского горотдела УМВД. С 2012 года - заместитель начальника Киевского УБОП. С 2013 года - работал в Полтаве начальником уголовного розыска, а потом приказом Министра внутренних дел от 08 июня 2015 года был назначен на должность начальника Семеновского районного отдела УМВД.

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Позже снова был переведен в Полтаву и дослужился до начальника УКР ГУНП в Полтавской области.

Женат, имеет дочь.

В рядах правоохранительных органов Шиян оказался неслучайно – его отец тоже работал в милиции.

Ранее в интервью СМИ, Виталий Шиян заявлял, что вовсе не считает, что к его карьерному росту приложила руку госпожа Фортуна – уверен, что всего добился собственным трудом.

Как сообщал УНИАН, в Полтаве мужчина, который при задержании угрожал правоохранителям гранатой, взял в заложники полковника полиции. Сейчас они едут в автомобиле в направлении Киева, который преступнику предоставили в соответствии с его требованиями.

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