Около полуночи 3 мая пассажирка украинского автобуса заметила, что ее сын перестал дышать и посинел.

Офицер польской пограничной заставы в Грубешове спас жизнь годовалого ребенка из Украины. Драматический инцидент произошел на автомобильном пограничном переходе Устилуг-Зосин.

Об этом сообщает польская пограничная служба. Они рассказали, что около полуночи 3 мая пассажирка украинского автобуса заметила, что ее сын перестал дышать и посинел.

"Она забежала в павильон таможни Украины, а затем вместе с офицером они побежали в зону регистрации пограничной службы Польши. Сержант Матеуш Кондрат, который в это время проводил оформление на въезд в Польшу, вышел из кабины, положил ребенка на левую руку и живот и несколько раз осторожно постучал кулаком в спину. После этого мальчик пришел в себя", - сообщили польские пограничники.

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Пока ребенку оказывали первую помощь, на место происшествия прибыл офицер с дефибриллятором, также пограничники вызвали скорую. На помощь также пришли и пограничники, которые дежурили на прилегающих полосах движения.

"Через примерно 15 минут приехала скорая помощь. Медработники взяли находившегося в сознании ребенка и доставили его в больницу в Грубешове", - отмечается в сообщении.

Инциденты с украинскими детьми за рубежом - новости

Как сообщал УНИАН, в марте в Польше умерла 12-летняя украинка, девочка внезапно перестала дышать. Врачи скорой реанимировали ребенка более часа, но медикам не удалось его спасти.

А за несколько дней до этого 14-летняя украинка загадочно умерла в Великобритании. Девушку в бессознательном состоянии нашли на одном из пляжей в графстве Девон. Ребенка вертолетом доставили в больницу, однако там она умерла.

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