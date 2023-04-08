Это связывают с Пасхальными праздниками.

Польские пограничники фиксируют рост потока путешественников на въезд в Украину. Подавляющее большинство из них украинцы.

Об этом сообщила пресс-секретарь польской пограничной службы Анна Михальская, передает PAP. Михальская рассказала, что больше всего выросло движение на участке польской границы с Украиной – на выезд в Украину. По ее словам, повышенный поток начался на прошлых выходных.

"В минувшие выходные на выезд из Польши в Украину направились более 40 тыс. человек", - отметила она и добавила, что обычно этот показатель составляет 22 тыс.

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По ее словам, это объясняется пасхальными выходными в Германии и Польше, как и приближением православной Пасхи, когда многие украинцы, которые живут в Европе или оформили временную защиту, едут к родным.

7 апреля границу на выезд из Польши в Украину пересекли около 33 тыс. человек, тогда как в обратном направлении - около 23 тыс.

Украинские беженцы в Польше

С начала войны Польша приняла у себя более миллиона украинских беженцев. К этому времени украинцы успешно интегрировались в польское общество и покрыли дефицит рабочих рук на рынке труда.

45% беженцев из Украины планируют остаться в Польше на более длительный период - по меньшей мере на год или несколько лет после окончания войны. В марте 2022 года о таком желании заявляли 31% беженцев.

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