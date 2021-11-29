Утром 29 ноября в Днепре группа неизвестных повалила ханукию / фото ОЕОУ
Полиция Днепра открыла уголовное производство по факту того, что вандалы повалили ханукию около ЦУМа.
Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили на Facebook-странице Днепровского районного управления полиции, пишет Jewish News.
Производство открыто по ч. 2 ст. 296 (хулиганские действия, совершённые группой лиц) УК Украины.
Кроме того, в полиции заявили, что продолжают следствие, а также устанавливают и разыскивают лица, причастные к этому преступлению.
Как ранее сообщал УНИАН, сегодня рано утром в Днепре неизвестные повалили большой Ханукальный светильник и скрылись с места происшествия.
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