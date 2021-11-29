Правоохранители разыскивают причастных к этому преступлению.

Полиция Днепра открыла уголовное производство по факту того, что вандалы повалили ханукию около ЦУМа.

Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили на Facebook-странице Днепровского районного управления полиции, пишет Jewish News.

Производство открыто по ч. 2 ст. 296 (хулиганские действия, совершённые группой лиц) УК Украины.

Кроме того, в полиции заявили, что продолжают следствие, а также устанавливают и разыскивают лица, причастные к этому преступлению.

Как ранее сообщал УНИАН, сегодня рано утром в Днепре неизвестные повалили большой Ханукальный светильник и скрылись с места происшествия.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Иван Бойко