По факту препятствования журналистской деятельности столичные дознаватели начали уголовное производство.

Полиция открыла уголовное производство по фактом препятствования деятельности журналистов во время выполнения их профессиональных обязанностей возле Киево-Печерской лавры. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"По факту препятствования журналистской деятельности столичные дознаватели начали уголовное производство. Инцидент произошел на территории Киево-Печерской лавры сегодня, 30 марта. Правоохранители выясняют детали происшествия", - говорится в сообщении.

События в Киево-Печерской лавре - детали

1 декабря 2022 года Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

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10 марта Свято-Успенский монастырь Украинской православной церкви (Московского патриархата) предупредили о расторжении договора аренды помещений Киево-Печерской лавры с 29 марта этого года.

Но представители УПЦ (МП) не желают покидать лавру и заявляют, что не видят оснований для выселения.

29 марта стало известно, что они подали в Хозяйственный суд Киева иск к национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра", в котором требуют признать недействительным отказ от договора с УПЦ (МП).

Духовенство УПЦ (МП) заявило, что не оставит лавру до завершения судебного разбирательства.

Сегодня, 30 марта, Национальный союз журналистов Украины призвал правоохранительные органы более пристально следить за напряженной ситуацией возле Киево-Печерской лавры и не допускать нарушения прав журналистов.

"Сторонники УПЦ заслоняют камеры, ругают медийщиков, угрожают избить их палками и толкают журналистов. Национальный союз журналистов Украины призывает правоохранительные органы более пристально следить за напряженной ситуацией возле Лавры и не допускать нарушения прав журналистов во время выполнения ими профессиональных обязанностей", - говорилось в сообщении.

Комиссия по приемке-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" не смогла сегодня, 30 марта, начать свою работу. По факту препятствования работы комиссии подано заявление в полицию.