Правоохранители провели спецоперацию.

Столичные правоохранители обнародовали видео спецоперации, которую провели сегодня в Голосеевском районе, по задержанию мужчины, открывшего стрельбу.

Видео обнародовала пресс-служба полиции Киева.

По словам начальника полиции Киева, пока шла спецоперация, были эвакуированы жильцы дома и ограждена территория. Также там перекрыли газовые вентили, чтобы максимально обезопасить граждан.

"Однако мужчина категорически отказывался покинуть помещение и впоследствии начал угрожать открыть огонь или поджечь квартиру. Учитывая эти обстоятельства, а также то, что был слышен запах бензина, мы приняли решение о начале штурмовой операции", - рассказал Андрей Крищенко.

К спецоперации привлекли спецназовцев КОРДа, задержанного доставили в райотдел. Во время штурма квартиры никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Киеве состоялась спецоперация по задержанию вооруженного гражданина, который ранил полицейского и гражданское лицо.

По предварительной информации, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов о конфликте в квартире на проспекте Голосеевском. На месте происшествия владелец квартиры выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских.

Правоохранитель получил огнестрельное ранение руки, а другой мужчина – ранение в лицо. После этого злоумышленник закрылся в квартире. Мужчина также пытался поджечь квартиру, в которой находился. Позже его задержали.

Врач 17-й больницы Киева сообщил, что мужчина, который пострадал в результате стрельбы в стабильном состоянии и в сознании. У 30-летнего мужчины множественные ранения дробью – лицо, грудь, живот и конечности. Он находится в отделении политравмы.

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Автор: Юрий Годован