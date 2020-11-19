Злоумышленники силой вывезли потерпевших на автомобиле, закрыли в частном доме и требовали заплатить им 3 тысячи долларов.

Винницкие полицейские задержали трех человек, которые лишили свободы и пытали двух людей, требуя заплатить несуществующий долг в 3 тысячи долларов.

Читайте такжеПод Киевом за похищенную 6-летнюю дочь блогера и телеведущей требовали $200 тысячОб этом сообщает полиция Винницкой области.

Вечером 17 ноября злоумышленники силой вывезли двух пострадавших на автомобили в Шаргород, закрыли в частном доме, где пытали с требованием заплатить им деньги. Своих жертв напавшие били битами, запугивали, производя выстрелы из огнестрельного оружия. Утром следующего дня одного из мужчин отпустили, чтобы он принес указанную сумму, другого же оставили в заложниках.

Пострадавший мужчина, которого беспощадно избили, обратился в медицинское учреждение за помощью, его госпитализировали.

По словам начальника ГУ НП в Винницкой области Ивана Ищенко, после поступления этой информации в полицию оперативники установили место, где содержат заложника, и во время проведения спецоперации с участием бойцов спецподразделения КОВД освободили его. Подозреваемые пытались скрыться от полиции на автомобиле. Правоохранители их преследовали и за пределами населенного пункта оттеснили их автомобиль, который наехал на дерево. После этого трех злоумышленников, которые пытались убежать в лес, задержали спецназовцы.

Злоумышленниками оказались трое жителей Шаргородского района в возрасте 31, 32 и 33 года. Их задержали в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания. 32-летний участник преступной группы ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой.

Во время проведения обыска в доме, где держали заложников, следователи полиции изъяли биты, ножи, а также другие вещественные доказательства их преступной деятельности.

Открыты уголовные производства по ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст.122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение). За такие преступления предусмотрено наказание - до 5 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

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Автор: Инна Андалицкая