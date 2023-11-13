После деоккупации региона найдены тела трех человек со следами ужасных пыток.

Правоохранители разоблачили российского боевика садиста, который пытал гражданских жителей Николаевской области. Как сообщает пресс-центр СБУ, сообщено подозрение боевику-садисту из РФ, который пытал гражданских во время оккупации Николаевщины.

"Злоумышленником является Юсупов Джабраил Насирович - российский сержант из 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады Южного военного округа Вооруженных сил РФ. В начале полномасштабного вторжения России он штурмовал населенные пункты Николаевщины, а затем проводил там так называемые "зачистки"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время карательных рейдов Юсупов вместе с тремя российскими военными с позывными "Алмаз", "Асхаб" и "Каха" похищали мирных жителей из частных домов или прямо посреди улицы. Людей отвозили в российскую застенку, обустроенную на территории местного агропредприятия.

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По данным следствия, в застенках к потерпевшим применяли многочисленные пытки, чтобы склонить их к сотрудничеству с оккупантами. В частности, после деоккупации региона на окраине села были обнаружены тела трех местных жителей с многочисленными переломами костей и следами огнестрельных ранений.

Установлено, что после освобождения Николаевщины фигурант в составе своего подразделения сбежал на временно захваченную территорию на юге Украины. Как отмечается, затем командование оккупационных группировок РФ наградило Юсупова медалью маршала Жукова "За боевые заслуги".

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту производства о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для установления его местонахождения и привлечения к ответственности.

"Злоумышленник будет найден и наказан независимо от времени и места, где он скрывается", - подчеркивает украинская спецслужба.

Напомним, недавно СБУ сообщила о подозрении 26 карателям-оккупантам из так называемого "МВД РФ" на Херсонщине. Они пытали украинцев током и забивали дубинками до смерти. Это 25 коллаборантов и россиянин, которые после начала полномасштабного вторжения России добровольно присоединились к созданному агрессором карательному органу. Их назначили в состав так называемого "Новокаховского городского отдела полиции", где фигуранты выполняли указания Кремля по подавлению движения сопротивления и распространению кремлевского режима в регионе.

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