Фигуранты выполняли указания Москвы по подавлению движения сопротивления и распространению кремлевского режима в регионе.

СБУ сообщила о подозрении еще 26 карателям-оккупантам из так называемого "МВД РФ" на Херсонщине, которые пытали украинцев током и забивали дубинками до смерти.

Как сообщает пресс-центр СБУ, украинская спецслужба установила личности участников преступной организации "Главного управления МВД РФ Херсонской области" на временно оккупированной части региона.

Речь идет о 25 коллаборантах и одном россиянине, которые после начала полномасштабного вторжения России добровольно присоединились к созданному агрессором карательному органу. После "собеседований" с кадровыми сотрудниками ФСБ их назначили в состав так называемого "Новокаховского городского отдела полиции". Там фигуранты выполняли указания Москвы по подавлению движения сопротивления и распространению кремлевского режима в регионе. Для этого они использовали "арсенал" репрессивных методов – похищали мирных жителей и заключали их в российские застенки.

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По данным пресс-центра, в "застенках" пострадавших подвергали жестоким пыткам с применением электрического тока.

"Зафиксированы факты забивания людей до смерти резиновыми дубинками. Используя массовые похищения, пытки и убийства гражданских рашисты пытались запугать местных жителей и сломать сопротивление оккупационному режиму", - отмечают в СБУ.

Установлено, что подбор кандидатов на "должности" карателей осуществлял коллаборант Олег Шорохов – бывший правоохранитель, который в апреле 2022 года возглавил оккупационный "горотдел".

По данным следствия, ему "помогал" бывший сотрудник российской полиции, которого "отправили" в захваченный город для координации преступных действий коллаборантов из местного подразделения "МВД РФ".

После зачисления в карательный орган "новобранцы" получали "удостоверение", форменную одежду российского образца и огнестрельное оружие.

Сейчас на основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по нескольким статьям УК: ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); ст. 127 (пытки); ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека); ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

В СБУ обнародовали все фамилии фигурантов, самый молодой из них - Дмитрий Прокопец, которому всего 21 год.

Как отмечается, поскольку фигуранты находятся на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности за преступления против нашего государства.

Война в Украине - преступления против украинцев

Напомним, тюремный срок получил доктор наук, руководитель одной из кафедр Одесской юридической академии, который разработал концепцию "Николаевской Народной Республики" для оккупантов. Его "концепция" предусматривала тотальную денацификацию всех сфер жизнедеятельности николаевцев. Сам фигурант в начале полномасштабного вторжения России был завербован кадровым сотрудником Главного управления Генштаба ВС РФ. По указанию агрессора предатель также собирал разведданные о местах базирования подразделений ВСУ, СБУ и Национальной полиции.

В то же время в Чернигове судили 15 оккупантов, которые пытали более 300 жителей Ягодного.

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