Таки сбежал: в Харькове 10 экипажей полиции более часа гонялись за пьяным водителем (видео)
17:05, 10 мая 2020Происшествия
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Пока патрульные оформляли протокол, водитель сбежал.
Правоохранители не смогли догнать нарушителя / скриншот из видео
В Харькове десять автомобилей полиции более часа гонялись за пьяным водителем.
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
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Мужчину остановили за пьяную езду, но пока патрульные оформляли протокол, водитель сбежал. Правоохранители устроили за ним погоню.
По предварительным данным, при побеге водитель травмировал полицейского, зацепив его автомобилем.
В сети пишут, что водителя видели в нескольких районах города, а потом, по всей видимости, он вырулил на Окружную дорогу, и там его след потерялся.
Правоохранители не смогли догнать нарушителя, поскольку во многих автомобилях закончился бензин.
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