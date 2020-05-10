Таки сбежал: в Харькове 10 экипажей полиции более часа гонялись за пьяным водителем (видео)

Пока патрульные оформляли протокол, водитель сбежал.

В Харькове десять автомобилей полиции более часа гонялись за пьяным водителем.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Читайте такжеНа Сумщине полицейские открыли огонь, чтобы остановить пьяного водителя (фото)

Мужчину остановили за пьяную езду, но пока патрульные оформляли протокол, водитель сбежал. Правоохранители устроили за ним погоню.

По предварительным данным, при побеге водитель травмировал полицейского, зацепив его автомобилем.

В сети пишут, что водителя видели в нескольких районах города, а потом, по всей видимости, он вырулил на Окружную дорогу, и там его след потерялся.

Правоохранители не смогли догнать нарушителя, поскольку во многих автомобилях закончился бензин.