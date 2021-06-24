По информации правоохранителей, свою жертву подозреваемый хорошо знал.

Журналисты нашли на своих отснятых кадрах подозреваемого в убийстве и маскировке преступления путем поджога в Белогородке.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

СМИ случайно поймали в объектив "зеваку" в голубой футболке, портрет которого позже опубликовали правоохранители. Как оказалось, мужчина посещал место преступления и даже общался с потерпевшими.

Эксперты в комментарии журналистам объясняют, что есть две категории людей: люди, которые сознательно совершают преступления (тогда злоумышленник ищет морального удовлетворения от содеянного), и те, кто имеет психические заболевания.

В то же время психолог-криминалист Юрий Ирхин, анализируя реакцию подозреваемого, констатировал появление на его лице удивления: "Легче всего спрятаться среди людей".

Убийство и пожар в Белогородке: что известно

21 июня на Киевщине произошел взрыв в жилом доме Бучанского района, в результате которого пострадали более 10 человек. Кроме того, на месте взрыва нашли тело мужчины - им оказался 47-летний местный житель, уроженец Кременчуга.

Эксперт установил, что мужчина погиб еще до пожара из-за многочисленных ранений. Полиция задержала подозреваемого в убийстве: им оказался 43-летний моряк, живший неподалеку от убитого. По словам мужчины, преступление совершил из-за ссоры по поводу гаража, который погибший у него снимал.

Сейчас моряку сообщили о подозрении по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Ожидается, что суд изберет подозреваемому меру пресечения. Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.

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Автор: Яна Ставская