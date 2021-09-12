Среди госпитализированных есть 14 детей, отметили в ГСЧС.

В больнице остаются еще 15 человек, пострадавших от предполагаемого отравления в школе Хмельницкого.

Как сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7:00 12 сентября в инфекционной больнице Хмельницкого с предварительным диагнозом "ротавирусная инфекция" остаются 15 человек, из них 14 детей.

Состояние их здоровья врачи оценивают как средней тяжести.

Кроме того, сейчас еще 78 человек находятся на амбулаторном лечении.

Напомним, Хмельницкое учебно-воспитательное объединение №1, где предположительно отравились дети, с 9 сентября перевели на дистанционное обучение.

Госпитализация школьников началась с 7 сентября. Предварительный диагноз – "пищевая токсикоинфекция, гастроэнтероколит".

По состоянию на 10: 00 10 сентября за медицинской помощью обратились 92 человека, в том числе 91 ребенок и один взрослый человек.

По факту предполагаемого отравления детей в школе начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний).

Максимальное наказание за такое правонарушение – лишение свободы на срок до трех лет.

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Автор: Антонина Доломанжи